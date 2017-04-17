Milli Sporculardan Kaymakam Özkan'a Ziyaret

Ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporcular, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ı makamında ziyaret etti.



Muaythai, kickboks, judo ve güreş branşlarında Avrupa ve Türkiye dereceleri elde eden sporcular, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şahin Kardaş ve antrenörleri eşliğinde Kaymakam Özkan'a ziyarete bulundu.



Özkan, elde ettikleri başarılardan dolayı sporcuları tebrik ederek, sporcuları çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.



Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da spora ve sporcuya gereken önemi ve desteği sunmaya devam edeceklerini kaydeden Özkan, "Düzenli ve istikrarlı çalışmayla başarıların daha da artacağına inanıyorum. Tatvan'ın her alanda olduğu gibi spor alanındaki başarıları da artarak devam ediyor." dedi.