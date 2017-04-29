Milli Sporcu Derin Toparlak'tan Bronz Madalya

Polonya'nın Olsztyn şehrinde 23-24 Nisan'da yapılan Üniversiteler Yarışması'na katılan Milli Sporcu Derin Toparlak, 800 metre suüstü disiplininde 06.45.16'lık derecesiyle bronz madalya kazandı.

İstanbul Gençlik ve Spor Kulübü'nde ve üniversite eğitiminin devam ettiği İtalya'da yoğun antrenmanlar yaptığını ifade eden Milli Sporcu Toparlak, madalya sonrası düşüncelerini şöyle anlattı: "Rahat bir yarıştı benim için. Antrenmanlarıma aralıksız devam ediyorum. Amacım, bu yıl milli takımımızın katılacağı Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda ilk üç dereceye girmek, hatta dünya şampiyonu olmak."

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, "Paletli Yüzme Milli Sporcusu Derin Toparlak'ın üniversiteler arası yapılan uluslararası yarışmada bronz madalya kazanmasını sevinçle karşıladık. Kendisini yürekten kutluyor ve bundan sonraki yarışmalarda dünya şampiyonluğuna imza atmasını umuyoruz. Derin'i yarışmalara hazırlayan değerli antrenörü Canan Horasanlı'ya da ayrıca teşekkür ederiz" dedi.

