Milli Savunma Üniversitesi 5 Bin 268 Öğrenci Alacak

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "2017-2018 eğitim-öğretim yılında 5 bin 268 öğrenciyi Milli Savunma Üniversitesi bünyesine katacağız" dedi. Milli Savunma Üniversitesi öğrenci alımlarına ilişkin bilgi veren Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 5 bin 268 öğrenciyi Milli Savunma Üniversitesi bünyesine katacaklarını söyledi. Gençlere çağrıda bulunan Bakan Işık, "Askerliği seven, bu meslekte bulunmak isteyen ve bu şerefli ordunun bir mensubu olmak isteyen bütün gençlerimize bir çağrı yapmak istiyorum; gelin bu şerefli ordunun bir mensubu olmak için başvuru yapın. Tarihi şanlı zaferlerle dolu, dünyanın en güçlü ordularından birisi olan TSK'da subay ya da astsubay olarak sizler de yerinizi alın. Türkiye'nin geleceğine güvenli olarak yürümesi için sizler de bu güçlü kadronun içinde yerinizi alın. Şanlı Türk ordusunun bir mensubu olmak isteyen tüm gençlerimiz, müracaatları 25 Mayıs 2017'ye kadar değerlendirsinler" diye konuştu.



Şu ana kadar önemli oranda başvuru olduğunu söyleyen Bakan Işık, "Bugüne kadar 66 bin 868 gencimiz bu şerefli ocağın mensubu olmak için başvuru yaptı. Bir öğrenci birden çok yere başvurabildiği için toplamda 310 bin 391 gencimiz başvuru yapmış oldu" şeklinde konuştu.



(İlker Turak / İHA)