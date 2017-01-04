Milli Savunma Bakanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre; Milli Savunma Bakanlığı Müşavirliğine Yahya Coşkun, Tersaneler Genel Müdürlüğüne ise Dündar Talazan atandı. (CNR-GD) - ANKARA
Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararları Resmi Gazetede Yayımlandı
Milli Savunma Bakanlığı’na ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Milli Savunma Bakanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
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