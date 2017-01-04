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Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararları Resmi Gazetede Yayımlandı

Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararları Resmi Gazetede Yayımlandı

Milli Savunma Bakanlığı’na ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararları Resmi Gazetede Yayımlandı

Milli Savunma Bakanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre; Milli Savunma Bakanlığı Müşavirliğine Yahya Coşkun, Tersaneler Genel Müdürlüğüne ise Dündar Talazan atandı. (CNR-GD) - ANKARA

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