Milli Savunma Bakanlığı: TCG Bayraktar Türk Donanmasının Hizmetinde

İlk milli amfibi tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar tüm savaş fonksiyonları başarıyla test edildi. Hava, kara ve su üstü hedeflerine yapılan atışlarda tam isabet sağladı.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN EN BÜYÜK SAVAŞ GEMİSİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İlk milli amfibi "tank çıkarma" gemimiz TCG Bayraktar tüm testleri başarı ile geçti Şanlı Türk Donanmamızın hizmetinde. Tank çıkarma gemimiz TCG Bayraktar Türkiye'de üretilen en büyük savaş gemisi olma özelliği taşıyor." ifadeleri kullanıldı.

GEMİNİN ÖZELLİKLERİ

TCG Bayraktar, yüzde 71 yerli sanayi desteğiyle üretildi. Gemi, nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılar ic¸in tam personel korumasına sahip bulunuyor.

Boyu 139, eni 19,60 metre olan ve deplasmanı 7 bin 254 ton olarak dizayn edilen gemi, 2 metreden sığ sulara kapak atabiliyor. Gemi, bin 200 ton yük veya çeşitli tank, zırhlı araç ve diğer araç taşıma kapasitesine sahip.

TCG Bayraktar, ikmal yapmadan 30 gün denizde kalabiliyor ve 5 bin deniz milinden fazla yol alabiliyor.

Gemide yerli üretim Komuta Kontrol Sistemi ve Stabilize Makineli Tüfek Platformu ile pek çok elektronik ve silah sistemi yer alıyor.

TCG Bayraktar, geniş muhabere ve elektronik imkanlarıyla komuta kontrol, harekat ve lojistik görev fonksiyonlarına katkı sağlamanın yanında, gerektiğinde doğal afet yardım görevlerini de yerine getirebilecek.

Amfibi Gemi Projesi'nin ikinci gemisi olan TCG Sancaktar da 17 Temmuz 2016'da denize indirilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımları:

