Milli Savunma Bakanlığı Naklen Başmüfettiş ve Müfettiş alımları başvuru tarihi uzatıldı. Milli Savunma Bakanlığı Naklem Başmüfettiş ve Müfettiş alımları ile ilgili bilmeniz gerekenler haberimizde. Naklen Başmüfettiş ve Müfettiş alımı başvuru tarihlerini ve şartlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından alınacak olan Naklen Başmüfettiş ve Müfettiş alımlarına yönelik duyuru yapıldı. Müfettiş alımına başvuruda bulunmak isteyenler başvuru şartlarını ve diğer tüm detayları haberimizden inceleyebilirler. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak başmüfettiş ve müfettiş alımı için düzeltme duyurusu yayınlandı. Yayınlanan duyuruya göre müfettiş alımı başvuruları 30 Aralık'a kadar uzatıldı.

NAKLEN BAŞMÜFETTİŞ/MÜFETTİŞ ALIMI İLE İLGİLİ DUYURU

A) Başvuru Şartları:

29 Ekim 2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 61'inci maddesiyle 1325 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanuna eklenen Geçici 4'üncü madde hükmü uyarınca;

1. Mesleğe özel yarışma sınavı ile girip en az üç yıllık yetişme döneminden sonra yapılan yeterlilik sınavını kazanarak 23/04/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna Göre müşterek kararla atanmış olmak,

2. Maddenin yayımı tarihi itibariyle kırk yaşını aşmamış olmak şartıyla kurumlarında Başmüfettiş, Başdenetçi, Başkontrolör, müfettiş, denetçi, kontrolör unvanlarından birini taşıyanlar arasından naklen en fazla 50 Başmüfettiş ve Müfettiş alımı yapılacaktır.

B) Başvuru Şekli, Yeri, Zamanı ve Diğer Hususlar:

1. Başvurular 30 Aralık 2016 Cuma günü mesai saati bitimine kadar, şahsen veya posta yolu ile Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı, Devlet Mh. Merasim Sk. Korgeneral Mehmet Sırrı Seyrek Kışlası Bakanlıklar/ANKARA adresine yapılacaktır. Posta yolu ile yapılacak başvurularda başvuru evraklarının en geç 30 Aralık 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Başkanlığımıza ulaşmış olması önem arz etmektedir. Adayların fotoğraflı özgeçmişi ile birlikte başvuru dilekçesini

eksiksiz olarak teslim etmeleri zorunludur.

2. Başvuru dilekçesine ek yapılacak belgeler:

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- Müşterek Kararnamenin yayımlandığı Resmi Gazete sureti

3. Adayların özgeçmişinde yer alacak asgari bilgiler:

- Adı ve soyadı

- Doğum yeri ve tarihi

- Askerlik durumu

- İlk/orta/lise düzeyinde mezun olduğu okullar ve mezuniyet tarihleri

- Lisans düzeyinde mezun olduğu okul ve bölüm adı ile mezuniyet tarihi

- Denetim elemanlığı yarışma sınavına girdiği kurum adı ve sınav tarihi

- Denetim elemanlığı görevine başladığı tarih

- Yeterlilik sınavının yapıldığı tarih ve 2451 sayılı Kanun uyarınca müşterek kararname ile atandığı resmi gazetenin tarih ve sayısı

- Müktesep derece ve kademesi

4. Sadece şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.