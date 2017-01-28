Milli Savunma Bakanı: Yunanistan Darbecileri Vermemekle Yanlış Yoldadır

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, uzla'daki İstanbul Tersanesi'nde düzenlenen denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar'ın (A-582) Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim töreninde, Yunanistan'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası kaçan 8 darbeci askeri Türkiye'ye iade etmeme kararını değerlendirdi. Yunanistan'ın darbeci askerleri iade etmemesini "yanlış yoldalar" diye açıklamalarda bulundu.

YUNANİSTAN'IN VERDİĞİ KARAR TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI

Işık, "maalesef aylar süren yargılamanın sonunda Yunanistan'daki yüksek mahkemenin verdiği karar tam bir hayal kırıklığıdır. Açıkça söylüyorum, bu bir yargı kararı değildir, bu karar yargısal adalet dağıtan bir karar değildir. Bu karar siyasi bir karardır." dedi.

"YUNANİSTAN YANLIŞ YOLDADIR"

Işık açıklamlarında, "Yunanistan, bu kararıyla terör ve terörizmle mücadelede ne kadar yanlış bir yolda olduğunu da ortaya koymuş oldu. Yunanistan'dan acilen beklediğimiz, bu yanlış ve haksız kararın bir an önce düzeltilmesi ve bu 8 kişinin behemehal Türkiye'ye iade edilmesidir."

DARBECİLER MASUMSA AKLANIR, MASUM DEĞİLSE CEZALARINI ALMALIDIR

Işık açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bunlardan 8 tanesi Yunanistan'a kaçtı. Bizim, komşu ülkemiz Yunanistan'dan en tabii beklentimiz nedir? Bunların bir an önce Türkiye'ye iade edilmeleri, Türk yargısının önüne çıkarılmaları ve eğer masumsalar yargı önünde aklanmaları, masum değillerse de gereken cezayı almaları. Bu karar siyasi bir karardır. Bir grubun darbeye katılması için, darbeci sayılması için daha ne yapması gerekiyordu? 248 insanın şehit edildiği, 2 bin 193 insanın yaralandığı hain darbe girişimine katılmış 8 kişinin iade edilmesi için daha ne gerekiyordu?"

"YUNANİSTAN PKK KONUSUNDA DA HAYAL KIRIKLIĞI YARATAN KARARLAR ALMIŞTI"

"Yunanistan'ın biz bugüne kadar PKK ve DHKP-C konusundaki tavrını biliyoruz. O dönem bu örgütlerle ilgili Türkiye'yi hayal kırıklığına uğratan pek çok kararı aldığını biliyoruz. Yunanistan, bu kararıyla terör ve terörizmle mücadelede ne kadar yanlış bir yolda olduğunu da ortaya koymuş oldu. Yunanistan'dan acilen beklediğimiz, bu yanlış ve haksız kararın bir an önce düzeltilmesi ve bu 8 kişinin behemehal Türkiye'ye iade edilmesidir. Türkiye olarak bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz."