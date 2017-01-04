Milli Savunma Bakanı Işık: "Ümit ederiz ki başta ABD olmak üzere bütün koalisyon güçleri, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı'nda ihtiyaç duyduğu hava desteği ve diğer desteği verir. Bu noktada gereken adım daha fazla gecikmeden atılmış olur."