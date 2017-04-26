Milli Savunma Bakanı Işık: "(TSK'nın Sincar ve Karaçok bölgelerine hava harekatı) Sincar ve Karaçok operasyonu terör örgütüne yapılmış operasyondur. Herkes şunu iyi bilmelidir ki PKK terör örgütüne ve onun uzantılarına kesinlikle Sincar'da yeni bir üs kurmaları imkanı tanınmayacaktır. Bu konuda arzumuz uluslararası işbirliğinin en üst düzeyde oluşturulmasıdır. Bunu yaparken de müttefiklerimizle olabilecek en üst düzeyde işbirliğine önem veriyoruz."