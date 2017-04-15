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Milli Savunma Bakanı Işık Esnaf Ziyaretinde Bulundu
Milli Savunma Bakanı Işık Esnaf Ziyaretinde Bulundu
Bakan Işık, Bekirdere Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu ve vatandaşlarla çay içti.
15 Nisan 2017 Cumartesi 15:39
Bakan Işık, Bekirdere Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu ve vatandaşlarla çay içti.
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