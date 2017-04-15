Milli Savunma Bakanı Işık Esnaf Ziyaretinde Bulundu

Bakan Işık, Bekirdere Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu ve vatandaşlarla çay içti.

Bakan Işık, Bekirdere Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu ve vatandaşlarla çay içti.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Vatan, Çay, Bakan
1