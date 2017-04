Milli Savunma Bakanı Işık Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Bandırma'da Ana Jet Üs Komutanlığında törenle karşılanmasına ilişkin, "Hava Kuvvetleri Komutanı, bu olayla ilgili kendi içinde bir inceleme yapmış ama bana bağlı olduğu için benim de Teftiş Kurulum var, ben de Teftiş Kurulu Başkanımızı bizzat görevlendirdim. 'Bizzat kendin bu incelemeyi yap ve bunun sonucunda raporunu hazırla ve bana getir.' diye. O gelecek rapora göre biz de işlem yapacağız." dedi.



Işık, Kanal 24'te katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.



"Fırat Kalkanı Harekatı bitti. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye'den tümüyle çekildi mi?" sorusuna Işık, "Hayır, şu anda Fırat Kalkanı Harekat bölgesinin güvenliği, asayişi ve oradaki hayatın normal seyrine dönmesiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Bu konuda TSK, gerekli desteği vermeye devam ediyor." yanıtını verdi.



Işık, "Yeni bir harekat olabilir mi?" sorusu üzerine, "Bölge karışıklık içerisinde, tam bir kaos var. Bizim de Türkiye olarak kendi ulusal çıkarlarımızı ve bölgenin güvenliğini sağlama açısından sürekli teyakkuzda bulunma zorunluluğumuz var. Türkiye kendi istikrarına, ulusal çıkarlarına ve bölgenin güvenliğine yönelik ihtiyaç duyacağı her adımı atma hakkına sahiptir." dedi.



Türkiye'nin, güneyden PKK'nın yönelttiği tehditler dolayısıyla teyakkuzda olduğunu belirten Işık, bir oldu bittiye müsaade edilmeyeceğinin altını çizdi.



"PYD/YPG Türkiye için tehdit haline gelirse, operasyon kaçınılmaz mı?" sorusu üzerine Işık, "Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden her türlü girişim, Türkiye'nin hedefidir. Bizim, özellikle kendi ulusal güvenliğimize tehdit olacak her nokta, bizim için meşru hedeftir." değerlendirmesinde bulundu.



Işık, "PYD Münbiç'ten çekildi mi? Münbiç'e bir harekat gündeme gelebilir mi?" sorusuna, "PYD çekilmedi, aksine PYD, rejim ve Rusya'yı Münbiç bölgesine çağırarak, orada Özgür Suriye Ordusu ile kendi arasına bir tampon oluşturmanın gayretinde." yanıtını verdi. Bakan Işık, bölgedeki tansiyonu yükseltmeden, Türkiye'nin kırmızı çizgilerinin aşılmasına müsaade etmeden, bölgenin biran önce istikrara kavuşması için çalıştıklarını söyledi.



"Rakka operasyonunda Türkiye yer alacak mı? Son durum nedir?" sorusuna Işık, şu cevabı verdi:



"Rakka'daki operasyon, Türkiye'nin ulusal güvenliğini doğrudan etkiliyor. Rakka operasyonu, bölgenin istikrarı açısından kritik öneme sahip. Rakka operasyonunda eğer PYD/YPG kullanılırsa, operasyon çok daha uzun sürecek, DEAŞ'ın direnci beklenenden çok daha fazla olabilir. Çünkü bölge halkı, 'Bu bölge DEAŞ'tan temizlendikten sonra, PYD/YPG bizi topraklarımızdan sürer, bizi öz yurdumuzdan, vatanımızdan çıkarır' diye endişe ederse, bu DEAŞ'ın ekmeğine yağ sürmek ve o bölge halkını DEAŞ'ın kucağına itmek olur."



Işık, Rakka operasyonunda terör örgütü PYD/YPG'nin kullanılması durumunda, Türkiye'nin buna destek vermeyeceğini yineleyerek, Özgür Suriye Ordusu ve Arap unsurlar ile Amerikan ve Türk özel kuvvetlerinin, bölgeyi DEAŞ'tan temizleyebileceğine işaret etti.



"Değerlendirmemizi yapacağız"



"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Bandırma'da Ana Jet Üs Komutanlığında törenle karşılanmasının ardından inceleme başlatıldı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, 'Burada kasıt yok, ihmal var.' dedi. Siz, bir inceleme başlattınız mı?" sorusu üzerine Işık, Hava, Deniz ve Kara Kuvvetleri Komutanlıklarının, Milli Savunma Bakanına bağlı olduğunu anımsattı. Bakan Işık, şunları kaydetti:



"Hava Kuvvetleri Komutanı, bu olayla ilgili kendi içinde bir inceleme yapmış ama bana bağlı olduğu için benim de Teftiş Kurulum var, ben de Teftiş Kurulu Başkanımızı bizzat görevlendirdim. 'Git, bu konuyu incele, gerektiğinde soruşturmayı yap ve bununla ilgili raporu bana getir. Hava Kuvvetleri Komutanımızın ifadesi kendi iç incelemesidir. Bağlayıcı değil. Bizzat Teftiş Kurulu Başkanını görevlendirdim, 'Bizzat kendin bu incelemeyi yap ve bunun sonucunda raporunu hazırla ve bana getir.' diye. O gelecek rapora göre biz de işlem yapacağız. Dolayısıyla şu anda Hava Kuvvetlerinin kendi iç incelemesi açısından o değerlendirme belki makul olabilir ama asıl bağlayıcı incelemeyi Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı yapacak. Teftiş Kurulu Başkanımızın getireceği rapora göre biz de değerlendirmemizi yapacağız."



"Orgeneral Ünal'ın açıklamasıyla bu dosya kapanmadı mı?" sorusuna Işık, "Hayır, kapanmadı. Kuvvetin kendi iç incelemesi o. Bunun bağlayıcı bir yönü yok, asıl bağlayıcı olan Bakanlık Teftiş Kurulu. Şu anda verdiğim emir inceleme ve gerektiğinde soruşturma emridir. Teftiş Kurulu Başkanı şu anda incelemesini yapıyor, bu incelemenin sonucuna göre getireceği rapor ve yapacağı teklif önemli. O teklifi, raporu görmeden bir şey söylemek doğru olmaz. Onun için çok erken." yanıtını verdi.



Işık, "Sizin izleniminiz nedir?" sorusu üzerine de "Bir müfettiş görevlendirdim ki bu müfettiş Teftiş Kurulu Başkanı. Normalde tören mangası çıkarılmaması gerekirken, tören mangasının çıkarılması, seçim yasaklarına rağmen, karşılamanın yapılması... Bu hangi saikle, neden yapıldı? Burada kusur var mı? Varsa kimin kurusu? Kasıt var mı? Varsa bu kasıt nereden kaynaklanıyor? Bunları oradaki müfettişin incelemesi, ona göre kendi vicdani kanaatini de koyup rapor olarak bana sunması gerekiyor ki ben de ondan sonra... Yarın benim önüme gelecek bir raporla ilgili benim görüş beyan etmem şık olmaz." ifadelerini kullandı.



"Darbe yapabilme imkanlarının olduğunu düşünmüyorum"



"Ünal'ın açıklaması erken bir açıklama mı?" sorusu üzerine Işık, "O, kendi iç değerlendirmesini yansıtıyor, nihai bir değerlendirme değil. Sonuçta bu konuda sorumluluk Milli Savunma Bakanı'nındır. Milli Savunma Bakanı da bu sorumluluğun gereği olarak inceleme emrini vermiştir. Bu incelemenin sonucu nihai kararın alınmasında etkili, amir olacak durumdur." dedi.



Işık, "TSK içinde FETÖ unsuru kaldı mı?" sorusuna şu cevabı verdi:



"TSK içindeki FETÖ hain terör örgütü unsurlarının temizlenmesi için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. 'Bugün her şeyi bitirdik, tertemiz oldu, hiç içimizde FETÖ'cü kalmadı' dersek, bu çok iddialı bir cümle olur. 'Hala FETÖ'cüler çok yoğun, şöyle, böyle' bir paranoyaya götürürsek, o da büyük bir haksızlık olur. Dolayısıyla bu, önemli oranda temizlendi ama biz, 'Artık temizlik bitti, içimizde FETÖ'cü kalmadı' diyecek kadar da rahat değiliz. Bu noktada da çalışmalarımızı sürdürüyoruz."



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Bir darbe tehdidi yok ama tehlike devam ediyor mu?" sorusuna da "Ben bir organize darbe yapabilme imkanlarının olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Bu noktada aşırı bir endişe içerisinde bulunmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda TSK'da belleri kırılmıştır ama tüm unsurların temizlenmesi, bu kadar kısa süre içerisinde olmayabilir ama çok dikkatli bir çalışma yürütüyoruz." karşılığını verdi.