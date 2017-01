Milli Savunma Bakanı Işık Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısının faili Abdülgadir Masharipov'un yakalanmasının çok önemli bir olay olduğunu belirterek, "İstanbul emniyetimizin ve Türk Polisinin gerçekten olağanüstü gayretinin bir sonucu. Ben başta bakanımız olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.



Kahramankazan'da belediyeyi ziyaret eden Bakan Işık, burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.



Yılbaşında İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısını gerçekleştiren Abdülgadir Masharipov'un başarılı bir operasyonla sağ yakalanmasına ilişkin bir soru üzerine Bakan Işık, failin yakalanmasının çok önemli olduğuna dikkati çekti.



İstanbul Emniyetini ve Türk polisinin olağanüstü gayretiyle failin sağ olarak yakalandığına işaret eden Işık, "Ben başta bakanımız olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Gerçekten çok yoğun bir çalışma inanılmaz bir takip ve bunun sonucunda yakalanan ipuçlarından çorap söküğü gibi deşifre edilen bir kriminal durum. Bu açıdan gerçekten son dönemdeki en önemli olay diye değerlendiriyorum." ifadesini kullandı.



Işık, hiçbir caninin yaptığının yanına kar kalmayacağını vurgulayarak, "Bu açıdan da bu çok önemli bundan sonra da artık arkasında kim var, talimatı kimden aldı, kimin için yaptı, örgüt bağlantısında bundan sonra nereye gidilecek bütün bunlar emniyetimizin, savcılığımızın adliyemizin çalışmasıyla göreceğiz." diye konuştu.



- Savunma Sanayi yatırımları



Bakan Işık, Savunma Sanayi yatırımlarına ilişkin bir başka soru üzerine, şu bilgileri verdi:



"Savunma Sanayi'nde her geçen gün çok daha iyiye gidiyoruz, dışa bağımlılığımızı azaltıyoruz, yerli silahlarımızı daha fazla üretiyoruz. Üretimimizdeki yerlilik oranı artırıyoruz, katma değer oranını artırıyoruz, kritik teknolojileri her geçen gün daha Türkiye'ye kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Şu anda tabii isim isim saymam çok zor zaman açısından ama Savunma Sanayi'nde Türkiye son 14 yılda çok büyük mesafeler aldı. Şimdi bunu taçlandıracak kritik teknolojileri Türkiye'ye kazandırmanın gayreti içerisindeyiz."



15 Temmuz'un sembol ilçesi



Bakan Işık, Kahramankazan'ın "15 Temmuzun" sembol ilçesi olduğuna dikkati çekti. Kahramankazan'ın tarihin her döneminde vatan için şehit verdiğini aktaran Işık şöyle devam etti:



"Kahramankazan artık Türkiye'de her birimizin kalbinde ayrı bir yere sahip. Tabii hayatını bu noktada seve seve veren şehitlerimiz var, Kazanlı şehitlerimiz var. Onların hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz, gazilerimize Allah'tan şifalar diliyoruz. Bugün biz de hem şehidi, hem de gazisi olan bir ailemizi ziyaret ettik. Ümit amcamızın, Türkan ablamızın Mertcan kardeşimizin evini ziyaret ettik. Onlarla hasbihal ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın selamlarını getirdik. Gerçekten Kazan, tarihin her döneminde olduğu gibi 15 Temmuz'da da yiğitliğini gösterdi. Bundan dolayı da kahraman unvanını meclisimiz ittifakla Kazan'a takdim etti, verdi. Biz Kazan'a müteşekkiriz, şükran borçluyuz, bu şükran borcunu ödemek için de bundan sonra elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz."



Işık, Kahramankazan'a büyük ve güzel bir park yapacaklarını hava üssünün olduğu bölgede hayata geçirilecek organize sanayi bölgesinin yanı sıra yeni yatırımlarla ilçeyi cazibe merkezi haline getireceklerini kaydetti.



Bakan Işık, belediye girişinde yer alan ve 15 Temmuz ile iç güvenlik şehitlerinin resimlerinin yer aldığı şehit köşesi hakkında Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ten bilgi aldı, 15 Temmuz Taziye Defterini imzaladı.