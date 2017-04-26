Milli Savunma Bakanı Işık: "23 Temmuz 2015'ten Bugüne Kadar 10 Bin 100'ün Üzerinde Terörist Etkisiz...

Milli Savunma Bakanı Işık: "23 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 10 bin 100'ün üzerinde terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Milli Savunma Bakanı Işık:

Milli Savunma Bakanı Işık: "23 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 10 bin 100'ün üzerinde terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu, terörle mücadele tarihinin en önemli rakamıdır."

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