Milli Savunma Bakanı Işık: (2)

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Silahlı kuvvetlerin güçlü olmasındaki en önemli unsur, nitelikli insan kaynağıdır. Bu konuda Allah'a hamdolsun Türk Silahlı Kuvvetlerimiz dünyanın en iyi insan kaynaklarından birine sahip olan ordudur" dedi.



Işık, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliğinin Orta Anadolu İhracatçılar Birliğindeki olağan genel kurul toplantısında, sanayiciliği kahramanlık olarak nitelendirdi.



Özellikle savunma sanayi alanında çalışmanın büyük özveri ve fedakarlık gerektirdiğini dile getiren Bakan Işık, güçlü orduya sahip olmayı, güçlü ülke olma şartlarından biri olarak değerlendirdi. Güçlü ordu için güçlü savunma sanayiye dikkati çeken Bakan Işık, "Silahlı kuvvetlerin güçlü olmasındaki en önemli unsur, nitelikli insan kaynağıdır. Bu konuda Allah'a hamdolsun Türk Silahlı Kuvvetlerimiz dünyanın en iyi insan kaynaklarından birine sahip olan ordudur. Ancak bu güçlü, nitelikli insan kaynağını güçlü savunma sanayi, silah sistemleriyle donatırsanız o zaman gerçek anlamda caydırıcılığı, gücü yüksek olan bir ülke haline gelirsiniz" diye konuştu.



Türkiye'nin son 14 yılda yaptığı yatırımlarla teknoloji kullanan ülkeden teknoloji üreten ülke konumuna geldiğini ifade eden Işık, savunma sanayinin gelişmesini çok önemsediklerini, bunun için en iyiyi yapma gayretinde olduklarını vurguladı.



Işık, savunma sanayinin sadece devlet ve devletle organik bağı olan şirketlerle geliştirilemeyeceğini belirterek, savunma sanayinde özel sektör payı ne kadar fazla olursa sektörün geleceğinin de o kadar parlak olacağını söyledi.



Savunma sanayinde özel sektör ağırlıklı güçlü bir eko sistem oluşması için hükümet olarak büyük çaba gösterdiklerini dile getiren Bakan Işık, ihracat ayağı olmayan savunma sanayindeki özel sektör yapılanmasının ise sürdürülebilir olmayacağını vurguladı.



"Başkasının ürününü alarak ekmek yemek öyle çok kolay değil"



"Bu sektör ihracatını artırmadıkça sadece iç talep odaklı bir yapılanma içerisinde olduğu sürece gelişecek risklere her zaman açık halde kalacaktır" diyen Işık, özel sektörün bir bütün olarak ihracata yönelmesini istedi.



Savunma sanayinde ihracat konusunda devletten devlete ilişkilerin belirleyici rol oynadığına dikkati çeken Işık, "Bunun için özellikle ihracatımızın artırılması için yeni mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu. Işık, potansiyeli yüksek ülkelerde irtibat ofisleri kurmaya başladıklarını belirterek, "Oradaki devlet memurları sizin ticari temsilcinizdir. Hiçbir firma ayrımı yapmıyoruz" ifadesini kullandı.



Eximbank kısıtlamalarına tabi olmayan yeni bir kredi mekanizması için çalıştıklarını dile getiren Bakan Işık, "Yakında örnek bir çalışma olarak hayata geçireceğiz. İnşallah hedefimiz bu noktada Eximbank'ın sınırlamalarına, kısıtlamalarına tabi olmayan mekanizmayı genelleştirebilmek" dedi.



Ürünlerde kalitenin artırılmasının önemine değinen Işık, savunma sanayi şirketlerinin Ar-Ge harcamalarının artırılmasının gerektiğini söyledi.



"Kendi ürününüzü geliştirirseniz ekmeğinizi yiyorsunuz, başkasının ürününü alarak ekmek yemek öyle çok kolay değil" ifadesini kullanan Işık, şirketlere devletin sunduğu destek ve teşviklerden yararlanmaları tavsiyesinde bulundu.



Kıbrıs Barış Harekatı'nın verdiği tecrübenin ardından Türkiye'nin vakıf şirketlerini kurduğunu dile getiren Işık, bu şirketleri sektörün amiral gemileri olarak nitelendirdi. Sektörde orta ölçekli şirketlerin gelişmesinin önemine işaret eden Işık, şirketlerin birlikte çalışmalarının önemli olduğunu belirtti. Savunma ve havacılık sanayinde hiçbir firmanın diğerini geriletmek zorunda olduğu bir rakip olarak görmemesi gerektiğini dile getiren Işık, rekabetin dozunda olduğu durumlarda fayda verdiğini bildirdi.



(Bitti)