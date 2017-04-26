Milli Savunma Bakanı Işık: (1)

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Sincar ve Karaçok bölgelerine hava harekatına ilişkin, "Sincar, Karaçok operasyonu terör örgütüne yapılmış operasyondur. Herkes şunu iyi bilmelidir ki PKK terör örgütüne ve onun uzantılarına kesinlikle Sincar'da yeni bir üs kurmaları imkanı tanınmayacaktır. Bu konuda arzumuz uluslararası iş birliğinin en üst düzeyde oluşturulmasıdır." dedi.



Işık, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliğinin, Orta Anadolu İhracatçılar Birliğindeki olağan genel kurul toplantısında, Türkiye'nin 35 yılı aşkın süredir terörle mücadele ettiğini belirtti.



Türkiye'nin gelişmesini, büyümesini, kalkınmasını engellemek isteyen birtakım odakların, yurt içindeki bazı hainleri de kullanarak terör belası oluşturduğunu ifade eden Işık, bu terör belasıyla sürekli mücadele edildiğini vurguladı.



Işık, 35 yıllık terörle mücadele tarihinin en başarılı döneminin yaşandığına dikkati çekerek, şunları söyledi:



"Evet, Türkiye 35 yıldır mücadele ediyor ama 35 yıllık süreç içerisinde en yoğun mücadeleyi şu içinde bulunduğumuz dönemde veriyoruz. Bu mücadelenin sonucunda terör örgütünün beli kırılmıştır. Sadece 23 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 10 bin 100'ün üzerinde terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu, terörle mücadele tarihinin en önemli rakamıdır. Bu başarının elde edilmesinde hiç kuşkusuz son dönemde o sağlanan güçlü koordinasyon belirleyici olmuştur. Artık hamdolsun askerimiz, polisimiz, jandarmamız, güvenlik korucularımız, devletimizin istihbarat birimleri, diğer bütün birimler, büyük bir koordinasyon içinde ve büyük bir uyumla bu mücadeleyi yürütüyor. Bu koordinasyon ve uyumun meyvelerini almaya hamdolsun başladık. Şu anda terör örgütü Türkiye'de adeta eylem yapamaz konuma gelmiştir. Şu anda yapabildiği tek eylem haince el yapımı patlayıcılar döşemek ve mayınlar patlatmaktır. İnşallah bunun da çözümü için çok büyük bir gayret gösteriyoruz."



"Fırat Kalkanı Harekatı başarıyla sonuçlandı"



Terörizmin uluslararası boyut kazandığını dile getiren Işık, "Bunun sonucunda da artık terör ve terörizmle mücadelenin uluslararası iş birliği gerektirdiğini özellikle vurgulamak durumundayız. 'Terörle mücadele ediyorum' diyen tüm ülkelerin bu konuda ikircikli davranma hakkı, çifte standart ortaya koyma hakkı yoktur. 'Senin, benim teröristim' ayrımına girme hakkı yoktur. Terör örgütü, terör örgütüdür. Terör yapan tüm örgütler, terör eylemine karışan tüm örgütler, terör örgütüdür. Burada kimsenin 'Benim ulusal çıkarım şu terör örgütünü desteklemeyi gerektiriyor, bu terör örgütüne müsamahayı gerektiriyor' gibi bir anlayışa kesinlikle sapmamalıdır." ifadelerini kullandı.



Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin Fırat Kalkanı Harekatı ile temizlendiğini, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye sınırından sökülüp atıldığını belirten Işık, "Fırat Kalkanı Harekatı başarıyla sonuçlandı. Ancak Türkiye, kendisine yönelen terör tehdidi nereden gelirse gelsin, o tehdidi kaynağında ortadan kaldırma ve imha etme hakkına sahiptir." diye konuştu.



"Çok başarılı bir operasyon yapıldı"



Bakan Işık, bunun, terörle mücadele konusunda uluslararası hukukun Türkiye'ye verdiği bir hak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bu bağlamda da Sincar ve Karaçok bölgesine yapılan operasyon, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru bir operasyonudur. Biz Türkiye olarak gerek Irak'ın gerek Suriye'nin toprak bütünlüğüne sonuna kadar saygılıyız. Komşumuz Irak'ın, Suriye'nin topraklarının bir karışında dahi gözümüz olmadığını herkes bilmelidir. Bunu her vesileyle de vurgulamayı sürdürüyoruz. Sincar operasyonunda Türkiye'nin tek hedefi terör örgütüdür. Sincar'ın ikinci bir Kandil olmasına müsamaha etmeyeceğimizi, bu konuda Türkiye'nin ne pahasına olursa olsun gerekli tedbirleri alacağını daha önce gerek Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, bakan arkadaşlarımız gerekse şahsım defalarca ifade ettik. Bu, Türkiye'nin beka meselesidir. Sincar'daki operasyon başka hiç kimseye yapılmış bir operasyon değildir. Sincar, Karaçok operasyonu, terör örgütüne yapılmış operasyondur. Herkes şunu iyi bilmelidir ki PKK terör örgütüne ve onun uzantılarına kesinlikle Sincar'da yeni bir üs kurmaları imkanı tanınmayacaktır. Bu konuda arzumuz uluslararası iş birliğinin en üst düzeyde oluşturulmasıdır. Bunu yaparken de müttefiklerimizle olabilecek en üst düzeyde iş birliğine önem veriyoruz.



Bunu yaparken de özellikle Irak'ın toprak bütünlüğü konusundaki hassasiyetimizi tekrar vurguluyoruz. Bu konuda her zaman iş birliğine açık olduğumuzu da ifade ediyoruz. Bu vesileyle özellikle bu operasyonu icra eden başta komutanlarımız olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını kutluyorum ve tebrik ediyorum. Çok başarılı bir operasyon yapıldı. Türkiye'nin güvenliğini hiçbir şekilde riske etmeyeceğimizi, Türkiye'nin ulusal çıkarlarının hiçbir şekilde, hiçbir şart altında riske edilmeyeceğini herkesin bilmesi gerekir."



(Sürecek)