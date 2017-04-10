Milli Savunma Bakanı Fikri Işık: "Terörle yoğun bir şekilde mücadele ediyoruz. Sadece 23 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 10 bin 91 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Bunlardan 7 bin 71'i ölü olarak ele geçirildi. Bin 20'si yaralı olarak, 963'ü yakalamayla, bin 37'si de teslim alınarak etkisiz hale getirildi. Çok büyük bir mücadele veriyoruz."