MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'yu ziyaret etti. Askeri törenle karşılanan Bakan Işık, kampüs alanında incelemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan Milli Savunma Üniversitesi'ne Ziyaret
MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'yu ziyaret etti.
MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'yu ziyaret etti. Askeri törenle karşılanan Bakan Işık, kampüs alanında incelemelerde bulundu.
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