Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan Milli Savunma Üniversitesi'ne Ziyaret

MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'yu ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan Milli Savunma Üniversitesi'ne Ziyaret

MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'yu ziyaret etti. Askeri törenle karşılanan Bakan Işık, kampüs alanında incelemelerde bulundu.

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