Milli Savunma Bakanı Fikri Işık: "(ABD'nin Esed rejimine ait Şaryat Hava Üssü'nü vurması) Donald Trump'ın cesaret verici karşılığı bölgede çok büyük bir sempati oluşturdu. Önemli bir moral ve sempatiye neden oldu. ABD'nin verdiği karşılık son derece önemli ve değerlidir ve sürdürülmelidir."