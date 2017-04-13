Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD'de yaptığı açıklamada, "ABD'li mevkidaşımla bugün PYD meselesini öncelikli olarak konuştuk. PYD bir terörist örgütün koludur. Konuyu dostane bir şekilde karşılıklı olarak müzakere ettik. Şu anda (Rakka operasyonu konusunda) kesinleşmiş bir kararın olmadığını belirtmek durumundayım." dedi.