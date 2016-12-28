Milli şairimiz Akif ''Vatan İçin Korkma'' tiyatro oyunuyla anıldı

İlimizdeki okullardan öğrencilerin izleyici olarak katıldığı anma programında vatan ve millet mefkureleriyle dolu muhteşem bir tiyatro oyunu sahnelendi. 15 Temmuz Darbe girişiminde yaşananlarla, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşını yazma sürecinde yaşadıklarının birleştirilerek sahnelenen ''Vatan İçin Korkma'' tiyatro oyunu beğeniyle izlendi.

BAŞKAN KARAOSMAOĞLU İZLEDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal ve daire başkanlarıyla ilimizdeki ortaöğretim okullarından öğrencilerin katıldığı tiyatro oyunu beğeniyle izlendi ve oyun İstiklal Marşının okunmasıyla son buldu.

MEDENİYET YOLUNDA DEVAM EDECEĞİZ

Oyunun sonunda yönetmen Serkan Budak'a çiçek takdim eden Başkan Karaosmanoğlu, oyuncuları da tebrik etti. Anadolu'ya geldiğimiz günden beri oyun ve hilelerle karşılaşıldığını; Çanakkale'de, 15 Temmuz'da dış güçlerin ülkemiz üzerinde birlik ve bütünlüğümüze yönelik hareketlerinin başarılı olamayacağının altını çizerek gençlere seslenen Başkan Karaosmanoğlu, "Kardeşliğimizi güçlendirerek, ülkemizin tüm renkleri bir araya gelerek, medeniyet yolunda yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

GENÇLER KENDİNİZE GÜVENİN

Gençlere kendilerine güvenme nasihatinde bulunan Başkan Karaosmanoğlu, "Bize diz çöktürmek isteyenlere inat, en güzelini biz yapacağız. Atatürk'ün gösterdiği hedef doğrultusunda çağdaş medeniyetin üzerine çıkacağız" şeklinde konuştu. ''Hiçbir zaman bize diz çöktüremeyecekler'' diyen Başkan Karaosmanoğlu, dış güçlerin terör örgütlerini besleyerek ve kullanarak ülkemize saldırdıklarını, bunun da 15 Temmuz'da görüldüğünü ifade etti.

30 ARALIK'TA GEBZE'DE

İstiklâl şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un özlemini duyduğu Asım'ın neslinin 15 Temmuz Gecesi yazdığı destanı konu alan "Vatan İçin Korkma-Mehmet Akif Ersoy" müzikli tiyatro oyunu SDKM'de sahnelendi. Aynı tiyatro oyunu 30 Aralık Cuma saat 19.30'da Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

MÜZİKLİ TİYATRO OYUNU

Serhat Yiğit'in yazdığı ve Serkan Budak'ın yönettiği "Vatan için Korkma" isimli müzikli tiyatro gösterisi tek perde olarak sahneleniyor. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına düzenlenen Mehmet Akif Ersoy'u Anma Etkinliğinde "Vatan için Korkma" isimli etkileyici müzikli tiyatro oyunuyla İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy anılıyor.