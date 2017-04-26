Milli Raket Kazandığını Fark Etmeyince Ortaya Komik Anlar Çıktı
İstanbul Cup'ta milli raket Başak Eraydın, Bulgar rakibi Tsvetana'yı 2-0 yendiği karşılaşmada maçı kazandığını fark etmemesi kortta komik anlar yaşattı.
TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli sporcu Başak Eraydın, Bulgar rakibi Tsvetana Pironkova'yı 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi. Maça damgasını vuran olay ise Türk raketin karşılaşmayı kazandığını fark etmemesi oldu.
KAZANDIĞINI FARK ETMEDİ
TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta Pironkova'yı eleyerek sürprize imza atan Başak Eraydın, maç puanını kazandı, ancak bunun son puan olduğunu fark etmedi. Türk raketin oyuna devam etmek üzere havlusunu almaya gitmesi, kortta şaşkınlık yaşattı.
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