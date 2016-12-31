Milli Piyango 'Yılbaşı Özel' çekilişleri başladı. Büyük ikramiye için saat 23.30'da çekiliş yapılacak.



Milli Piyango 'Yılbaşı Özel' çekilişleri, Ankara Kızılay'da bulunan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü hizmet binasında, noterler huzurunda saat 19.00'da başladı. 60 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çekilişi saat 23.30 itibariyle başlayacak, satılan bilete çıkana kadar devam edecek. - ANKARA