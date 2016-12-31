Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Saat Kaçta Başlayacak? Milli Piyango Sıralı Tam Liste

Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta başlayacak? Milli Piyango yılbaşı çekilişi sıralı tam liste merak ediliyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta hangi kanalda izlenecek? Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 60 milyon lira olarak belirlendi. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 348 milyon 180 bin lira olacak. Milli Piyango biletini alanlar Milli Piyango çekiliş saatini bekliyor. Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı bu akşam açılacak. Milli Piyango sorgulama ekranı açılır açılmaz haberimizdeki linke ulaşabileceksiniz. Milli Piyango İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bugün yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verilecek.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ

Milli Piyango yılbaşı çekilişi bu akşam yapılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 60 milyon lira olacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SON 10 YILDA EN ÇOK KAZANDIRAN NUMARALAR

Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçlarını bu akşam sitemizde bulunan linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

2015 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 0556013

2014 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2692160

2013 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2174451

2012 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6718374

2011 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4336149

2010 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 8821270

2009 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 9025160

2008 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3326924

2007 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 1121383

2006 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5503833

2005 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2138345

2004 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA : 3786127

2003 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5196322

2002 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3387202

2001 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6357990

2000 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4758783

1999 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2074891

1998 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5193773

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN AKIŞ PLANI

1 - 19.00-21.00 7 KÜRE 100.000 TL 20 ADET

2 - 23.00-23.05 1 KÜRE AMORTİLER 60 TL 2 ADET

3 - 23.05-23.10 7 KÜRE 500.000 TL 1 ADET

4 - 23.10-23.15 7 KÜRE 1.000.000 TL 1 ADET

5 - 23.15-23.20 7 KÜRE 2.000.000 TL 1 ADET

6 - 23.20-23.25 7 KÜRE 5.000.000 TL 1 ADET

7 - 23.25-23.30 7 KÜRE 10.000.000 TL 1 ADET

8 - 23.30-23.45 7 KÜRE 60.000.000 TL 1 ADET

İKRAMİYELER SON 10 YILDA KATLANDI

Milli Piyango İdaresi verilerine göre, bu yıl 60 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi. Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te ise 50 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye olarak 55 milyon lira verilmişti.

60 MİLYON LİRAYLA NELER ALINIR?

Büyük ikramiyeyle 67 bin 500 adet Cumhuriyet, 133 bin 500 adet yarım ve 266 bin 700 adet çeyrek altın alınabiliyor. Bu parayla, en pahalı otomobiller arasında gösterilen Bugatti Veyron'dan 7 adet almak mümkünken, lüks jetlere de sahip olunabiliyor. İkramiye ile 1 milyon lira değerinde 60 lüks yata sahip olunabilirken, erkeklerde prestij göstergesi haline gelen lüks saatlerden de bin 200 adet alınabiliyor. 200 bin lira değerinde 300 normal, 350 bin lira değerinde 171 lüks daire ya da 600 bin lira değerinde 100 villa satın alınabilirken, bu gayrimenkullerden aylık ortalama 450 bin lira kira geliri elde edilebiliyor.

MİLLİ PİYANGO 2017 ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?



"İdaremizin 31 Aralık 2016 (2017 Yılbaşı) Özel Çekilişi, Ankara Kızılay'da bulunan Genel Müdürlük hizmet binamızın çekiliş salonunda yapılacaktır. Saat 23.30 itibariyle yapılacak olan 60 Milyon TL tutarındaki büyük ikramiyenin çekilişine, satılan bilete çıkana kadar devam edilecektir. Saat 19.00'dan itibaren, aşağıdaki çekiliş akış planı çerçevesinde değerli basın mensuplarımız da çekilişimize katılarak ses ve görüntü alabileceklerdir. Yılbaşı Çekilişimiz, bütün çekilişlerimizde olduğu gibi halka açık olarak, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek olup, çekilişimize bütün halkımız davetlidir.

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN ŞANSLI NUMARALAR HANGİLERİ?

Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur.

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 dır.

Milli Piyango'da en çok; 0 : 4 defa, 1 : 8 defa, 2 : 10 defa, 3 : 17 defa , 4 : 4 defa, 5 : 7, 6 defa : 4, 7 defa : 9, 8 : 8 defa, 9 : 6 defa çıktı

MİLLİ PİYANGO'DA EN ŞANSLI İL HANGİSİ?

10 yıldır yapılan yılbaşı özel çekilişlerinde dörde bölünen büyük ikramiyeyi en çok kazanan il İstanbul oldu. 14 kez büyük ikramiyeye ortak olan İstanbul'u, 4'er kez ikramiye çıkan Ankara ve Adana ile 3 kez ikramiye çıkan İzmir takip etti.





