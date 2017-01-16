Milli Patenciler Olimpiyat Vizesi İçin Ter Döküyor

TAHİR TURAN EROĞLU - Çekya'da düzenlenecek Artistik Buz Pateni Avrupa Şampiyonası ve Kazakistan'daki 2017 Kış Üniversite Oyunları'nda başarıyı hedefleyen milli patenciler Birce Atabey ile Burak Demirboğa, hazırlıklarını sürdürüyor.



Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda, antrenör Rana Belkıs Göçmen yönetiminde günde çift antrenman yapan Birce ve Burak, Avrupa Şampiyonası başta olmak üzere çeşitli uluslararası yarışmalarda gerekli puanı elde ederek Güney Kore'deki 2018 Kış Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyor.



Birce: "Olimpiyat vizesi için çok çalışmak gerekiyor"



Avrupa Şampiyonası'nda tek kadınlarda yarışacak Birce Atabey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yaşında ailesinin teşvikiyle bu spora başladığını, çocukluğundan beri antrenörü Rana Belkıs Göçmen ile çalıştığını, elde ettiği başarılarda antrenörü ve ailesinin büyük pay sahibi olduğunu söyledi.



Birce, 2004'ten bu yana Türkiye şampiyonlukları kazandığını, yurt dışında da çeşitli şampiyonalarda ikincilik ve üçüncülükleri bulunduğunu aktararak, "Avrupa Şampiyonası'ndaki hedefim finale kalmak. Tuğba Karademir'in ardından ikinci defa bu gururu yaşatmak istiyorum. En büyük hedefim de 2018 Kış Olimpiyatları'na katılmak." diye konuştu.



"Olimpiyat vizesi için çok çalışmak gerekiyor, ben de elimden geleni yapıyorum." diyen Birce, sabah ve akşam buz pistindeki antrenmanlar, aralarda da kondisyona yönelik programlar ile çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.



Burak: "İlk 24'e girersem olimpiyatlara gidebileceğim"



Tek erkeklerde yedek sporcu olarak katılacağı Avrupa Şampiyonası'nın ardından 3-7 Şubat'ta Kazakistan'da düzenlenecek 2017 Kış Üniversite Oyunları'nda yarışacak Burak Demirboğa ise kariyerinde, 2012-2015 yıllarında gençlerde Türkiye şampiyonlukları, büyüklerde ise Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğünün yanı sıra Avrupa'da çeşitli dereceler elde ettiğini anlattı.



Kış Üniversite Oyunları'ndaki hedefini, "İlk 10 sporcu arasına girmek" şeklinde açıklayan Burak, sonraki hedefinin ise martta yapılacak Dünya Şampiyonası için gerekli eleme puanını almak olduğuna işaret etti. Milli sporcu, "Dünya şampiyonasında da ilk 24'e girersem olimpiyatlara gidebileceğim. Bu yolda ilerlemeye çalışıyorum." diye konuştu.



Antrenör Göçmen:



Milli sporcuların antrenörü Rana Belkıs Göçmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Artistik Buz Pateni Avrupa Şampiyonası'nın Çekya'nın Ostrava kentinde 23-29 Ocak tarihlerinde gerçekleştirileceğini aktardı.



Sporcularının şampiyona için hazır olduklarını belirten Göçmen, şunları söyledi:



"Birce, teknik anlamda çok kuvvetli bir sporcu. Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda 0,50 puanla finali kaybetti. Şu anda çok formda ve hazırız. Umarız bu yıl final kayarız. Geçmişte çok garanti baktığımız yarışmalarda diğer ülkelerin baskısıyla geride kaldığımız oldu ancak şu anda iyi çalışmalar sürdürülüyor. Uluslararası hakemlerimiz kendilerini geliştirdi, Avrupa ve dünya şampiyonalarında görev alan çok fazla hakemimiz var. Bu da bize güç ve moral veriyor."