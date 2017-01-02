Milli Paramız Kampanyası" ile Hem Ülke Hem Vatandaş Kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Döviz yerine milli paramızı kullanma kararı aldık" açıklamasından sonra Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın başlattığı "Milli Paramız, Milli Davamız" kampanyasında çekiliş yapıldı. En az 100 Dolar veya 100 Euro bozdurarak çekilişe katılmaya hak kazanan Keçiörenliler arasından Yılmaz Arslan adlı bir vatandaş 1974 model Volkswagen otomobilin sahibi oldu.



Türk lirasının Dolar karşısında değer kazanmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen kampanya 31 Aralık tarihinde sona ererken, milli parasına sahip çıkmak isteyen Keçiörenlilerden büyük ilgi gördü. En az 100 Dolar veya 100 Euro bozdurduğunu gösteren dekontu getirerek kampanyaya katılan vatandaşlar arasından otomobili kazanan şanslı kişi ise Keçiören Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan çekilişle belirlendi. Noter huzurunda yapılan çekiliş töreninde Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın yanı sıra kampanyaya katılan vatandaşlar da hazır bulundu. Başkan Ak'ın çektiği kura sonucunda, 1974 klasik model, nostaljik 1600 motor gücünde Volkswagen marka otomobili 1579673 no'lu biletin sahibi Yılmaz Arslan adlı öğretmen kazandı.



"Görevli arkadaşa 'Son gün veriyorum, araç bana çıkacak, içime doğuyor' dedim"



Aracın anahtarını ve ruhsatını Yılmaz Arslan'a teslim eden Başkan Ak, "Güzel ve hayırlı bir işe katılıp, milli seferberliğimizi destekleyen öğretmenimizi tebrik ediyorum. Eşi ve çocuğuyla beraber kazasız belasız güle güle kullansın inşallah" diye konuştu.



Çekilişte kazandığı otomobile binerek çalıştıran ve objektiflere el sallayan 46 yaşındaki Arslan ise, "Aracımız yoktu, ilk aracımız oldu. Çok mutluyum. Bileti son gün teslim ettim. Verirken de görevli arkadaşa 'Son gün veriyorum, araç bana çıkacak, içime doğuyor' dedim. Kampanya için 11 bin 400 Dolar bozdurdum" şeklinde konuştu.



Aracı teslim almaya öğrencileriyle birlikte gelen Arslan, mutluluğunu da onlarla paylaştı. Başkan Ak, ayrıca kampanyaya katılarak milli seferberliğe destek veren bine yakın Keçiörenliye Çanakkale veya Konya gezisi hediye ettiklerini de açıkladı.



"Turizm üzerinden ekonomiyi hedef alanlar bunu önce dolar üzerinden yapmaya çalışmışlardı"



İstanbul Ortaköy'de yaşanan hain terör saldırısını lanetleyen Başkan Mustafa Ak, "Terörün mekanı, dini, imanı, mezhebi, milliyeti ve vicdanı yok. Kışlada, sokakta, durakta veyahut herhangi bir yerde alçaklar pusuya yatabiliyor, İstanbul'dakinin de hiçbir farkı yok. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yaralılara da acil şifalar diliyorum" dedi.



Bir süredir Türkiye üzerinde kirli oyunların oynandığını belirten Başkan Ak, "Bu oyunları boşa çıkarmak için sağduyu içinde, birlik ve beraberlikle kenetlenerek kardeşliğimizi muhafaza etmeliyiz. Bu oyunların bir ayağı terör ise diğer ayağı da ekonomidir. İstanbul'da hayatını kaybedenler arasında biliyorsunuz ki, farklı milletlerden ülkemizde misafir olan turistler de var. Turizm üzerinden ekonomiyi hedef alanlar bunu önce dolar üzerinden yapmaya çalışmışlardı" diye konuştu.



Keçiören 1 milyon 758 bin dolar bozdurdu



Döviz kurunun dalgalanmasıyla oluşturulmak istenilen kriz ortamına fırsat vermemek için gerek hükümet gerekse vatandaşlar nezdinde "döviz yerine milli parayı kullanma"" yönündeki adımların kararlılıkla atıldığını vurgulayan Başkan Ak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrıları neticesinde vatandaşlarımız ekonomik alanda başlatılmak istenen 15 Temmuz'un önüne



geçmek için döviz bürolarına akın etti. Dövizlerini bozdurarak milli para seferberliğini başlattı. Ülkemiz 15 Temmuz'da gösterdiği dirayetli, dik ve cesur duruşunu ekonomik anlamda da gösterdi. Bizler de 15 Aralık'ta Keçiören Belediyesi olarak 'Milli Paramız, Milli Davamız Dövizini Bozdur Ülkene Sahip Çık' kampanyasını başlattık" dedi. Keçiörenlilerin kampanyaya ilk andan itibaren büyük bir teveccüh gösterdiklerini hatırlatan Başkan Ak, "Milli bir dava olduğunun bilinciyle hareket ettiler. 15 gün süren kampanyamız boyunca Keçiören, 1 milyon 758 bin dolar bozdurarak ekonomik seferberliğe katıldı. Kampanyamız semboliktir. Burada önemli olan vatandaşlarımızın kendi paramızı kullanması, böyle bir alışkanlığın sürekli hale gelmesidir" mesajını verdi.



"Ülkemiz ekonomisine katkı için tasarruflarımızı Türk Lirası ve altın üzerinden yapmalıyız"



Milli paranın kullanılmasını ve yatırım aracı olarak Türk Lirasının tercih edilmesini amaçladıklarını belirten Başkan Mustafa Ak, "Tasarruflu olmak önemlidir. Ülkemiz ekonomisine katkı için tasarruflarımızı Türk Lirası ve altın üzerinden yapmalıyız. Bunu Cumhurbaşkanımız da sürekli olarak dile getiriyor. Dövizi tasarruf aracı olarak kullandığımızda yabancı ülkelerin kazanmasına katkı sağlıyoruz. Kendi ekonomimize katkı için Keçiören Belediyesi olarak bu kampanyayı başlattık. Kampanyamıza müteahhitlerimiz, iş adamlarımız da destek vererek katıldılar, ama biletlerini kullanmadılar. Çekilişimize sadece vatandaşlarımız katıldı. Esnaf kardeşlerimizin bağışlarıyla gerçekleşen sembolik kampanyamız manevi açıdan çok önemlidir. Milli dava bilinciyle kampanyaya katılan tüm vatandaşlarıma tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA