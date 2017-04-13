Millî Mücadelede Kadınlarımız
MİLLİ MÜCADELEDE KADINLARIMIZ etkinliği 2017-04-14 18: 30: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
MİLLİ MÜCADELEDE KADINLARIMIZ etkinliği 2017-04-14 18: 30: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Atatürk Kitaplığı
Mekan Adresi : Gümüşsuyu Mah. Mete Cad. No: 45 Taksim - Beyoğlu
Başlangıç Saati : 14.04.2017 18: 30: 00
Bitiş Saati : 14.04.2017 20: 30: 00
Kategori : MİLLİ MÜCADELEDE KADINLARIMIZ
Tür : Seminer
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io