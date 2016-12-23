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Milli Mücadelede Bir Kadın
Tayfun Talipoğlu - Mustafa Özarslan
Sagopa Kajmer
Milli Mücadelede Bir Kadın
23 Aralık 2016 Cuma 09:04
Milli Mücadelede Bir Kadın etkinliği 2016-12-23 18: 30: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Milli Mücadelede Bir Kadın etkinliği 2016-12-23 18: 30: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Kaynak:
Etkinlik.io
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Kadın
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