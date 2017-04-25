Milli Mücadele Günlerinde Ankara Konferansı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihin Bölüm Başkanlığı tarafından "Milli Mücadele Günlerinde Ankara" konulu konferans düzenlendi.



Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Uluyazı Kampüsü Rektörlük salonunda yapılan konferansa konuşmacı olarak katılan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Çapa, Sivas Kongresi sonrasında bir Heyeti Temsiliye'nin oluşturulduğunu, Mustafa Kemal Atatürk'ün oluşturduğu bu heyetin Ankara'ya doğru yola çıktığını söyledi.



Heyeti Temsiliye'nin 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara'ya geldiğini belirten Çapa, "O dönemde Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmış ve ülkenin işgal altında olduğu bir dönemdi. Mustafa Kemal Ankara'ya geldiğinde işgal güçleri Ankara'daydı. Ankara'nın şöyle bir durumu var idi, Ankara valisi görevden alınmış, defterdar vali vekili olarak atanmıştı. Güçlü bir müdafaa-i hukuk teşkilatı vardı. Ankaralılar, kurtarıcı olarak Mustafa Kemal Atatürk'ü bağrına bastı.



Ankara halkı, seymenleri Mustafa Kemal'i Dikmen yakınında karşılamıştı. Mustafa Kemal halkla birlikte yürüyüp bu şekilde vilayet konağının önüne kadar geldiler. Ankaralılar büyük kurtarıcı olarak Mustafa Kemal'i bağrına basmıştır." ifadelerini kullandı.



İstanbul'da Meclis-i Mebusan kapatılınca Mustafa Kemal'in Anadolu'da yeniden seçimler yapılmasını ve İstanbul'dan gelebilecek milletvekililerin de katılmasıyla olağanüstü bir meclisin toplanmasını istediğini aktaran Çapa, "Temsiliye Başkanı Mustafa Kemal Paşa aynı zamanda olağanüstü kurulan meclisin de başkanı olacaktır. Olağanüstü mecliste herhangi siyasi parti yok ama farklı görüşler var. Herkesin düşüncesini beyan ettiği bir meclis. Meclisteki herkes Kuvayi Milliye de buluşuyor. Yani vatan için herkes bir şeyler yapıyor." dedi.



Türkiye'nin büyük zorlukları aşarak bugünlere geldiğini ifade eden Çapa, öğrencilere Ankara'da bulunan Kurtuluş Savaşı Müzesi ve Cumhuriyet Müzesi'ni ziyaret etmelerini tavsiye etti.