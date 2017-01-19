Milli Manevi Tiyatro Mücadelemiz" Paneli

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) ve Maneviyatçı Sanatçılar Derneği'nin organize ettiği panelde, "milli tiyatro" konuşulacak.



"Milli Manevi Tiyatro Mücadelemiz" adıyla düzenlenen panel, MTTB'nin Cağaloğlu'ndaki merkezinde yapılacak.



Daha önce yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen etkinlikte, yazar ve yönetmen Üstün İnanç, Goncagül Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Goncagül, Yenilmez Sanat Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Ahmet Yenilmez, gazeteci Bünyamin Yılmaz ve Tekamül Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Yasin Çetin ile 1001 Sanat ve Oyuncu Tayfası Genel Sanat Yönetmeni Kerem Yılmaz konuşmacı olarak yer alacak.



Tiyatronun derinlemesine tartışılacağı panelde, "milli tiyatro" anlayışının farklı yönleri ve geleceği ele alınacak.



Yerelden Evrensele Sanat Platformu Başkanı İsmail Yeşilbağ'ın yöneteceği panel, 21 Ocak'ta gerçekleşecek.