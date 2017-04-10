Milli İrade ve Demokrasi Derneğinden Aa'ya Ziyaret

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Erzurum Şubesi Başkanı Murat Atar ve yönetim kurulu üyeleri, Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürlüğünü ziyarette etti.



Atar, ziyarette AA Erzurum Bölge Müdürü Nevzat Demirkol'a dernek hakkında bilgiler verdi.



Derneğin genel merkezinin Manisa olduğunu ve 35 il ve ilçede yapılanmış sivil toplum kuruluşu olduğunu dile getiren Atar, şunları söyledi:



"Amacımız gelecek nesillere 15 Temmuz gecesini unutturmamak ve demokrasi ilkelerine bağlı kalarak temel hak ve özgürlüklerinin bilincinde olmalarını sağlamaktır. Çünkü bu tarz girişim ve kalkışmalara engel olacak, memleketin geleceğini ipotek altına aldırmayacak yine gençlerimizdir. Geleceğin askeri, doktoru, öğretmeni, polisi, cumhurbaşkan ve, başbakanı da onlar olacaktır. Bizim amacımız onlara bu vatan ve millet aşkını en etkili ve akılda kalıcı şekilde anlatabilmektir."



AA Bölge Müdürü Demirkol da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneğinin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.



Ziyarette MİDDER Erzurum Şube Başkanı Atar, AA Bölge Müdürü Demirkol'a derneği ajanda setini hediye etti.



Ziyarette Atar'a, yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Eğriçayır ve Melek Allioğlu eşlik etti.