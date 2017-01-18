Milli İçicek Ayranın 4 Faydası:

** Kalsiyum, fosfor,protein, A, B2 vitamini, konjuge linoleik asit (CLA), folik asit yönünden zengindir.
** İçinde yoğurtta olan canlı mikroorganizmalar bağırsak faaliyetlerinin düzenlenmesini sağlar.
** Vücudun sıvı ihtiyacını karşıladığından günlük almamız gereken sıvı miktarını destekler. İçeriğinde ki laktik asit sinirleri gevşetip rahatlık hissi verdiğinden uyuma isteğime neden olabilir.
** Laktoz intoleransı olanların gaz ve şişkinlik sorununu aza indirmek adına laktozsuz yoğurttan süt yapmaları gerekir.