Milli İçicek Ayranın 4 Faydası:

Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Demirok, milli içecek Ayranın faydası hakkında bilgi verdi.

Milli İçicek Ayranın 4 Faydası:


** Kalsiyum, fosfor,protein, A, B2 vitamini, konjuge linoleik asit (CLA), folik asit yönünden zengindir.

** İçinde yoğurtta olan canlı mikroorganizmalar bağırsak faaliyetlerinin düzenlenmesini sağlar.

** Vücudun sıvı ihtiyacını karşıladığından günlük almamız gereken sıvı miktarını destekler. İçeriğinde ki laktik asit sinirleri gevşetip rahatlık hissi verdiğinden uyuma isteğime neden olabilir.

** Laktoz intoleransı olanların gaz ve şişkinlik sorununu aza indirmek adına laktozsuz yoğurttan süt yapmaları gerekir.

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