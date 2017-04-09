Milli Hesap Bir Hafta Sonra Görülecek'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milli hesap, bir hafta sonra görülecektir" dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul mitinginde konuştu. Yenikapı'da büyük ve coşkulu bir kalabalığa hitap eden Bahçeli, Bir CHP milletvekili, evet diyenleri İzmir'e kadar kovalayıp denize dökmekten bahsetse de, bunların alayı 16 Nisan'a kadar kabus görecekler, sonunda sandığın dibine çakılacaklardır. Kaçacak tek yerleri ya Kandil, ya da Pensilvanya'dır. Durmasın CHP hayır desin, susmasın PKK aman bittik diye hayır türküsü söylesin. Eli kanlı aydınlıkçılar hayır mayası çalmaya, FETÖ'cü hainler hayırı savunmaya, DHKP-C, Avrupa ülkeleri hayır propagandasına devam etsinler. Şunun şurasında 16 Nisan'a bir hafta vardır. Milli hesap bir hafta sonra görülecektir" diye konuştu.



"Yanı başımızda insanlar ölüyor, insanlık can çekişiyor. Unutmayın, Türkiye asıl hedeftir" diye devam eden MHP lideri, "Bu aziz ve cennet ülke hunhar niyetlerin, menfur hedeflerin, vandal emellerin ucundadır. Bir olmalıyız, hep birlikte Türkiye'yi müdafaa etmeliyiz. Teslim olamayız, olmayacağız. Taviz veremeyiz, vermeyeceğiz. Başka şansımız yok. Başka gideceğimiz ülke yok. Başka seçeneğimiz yok. Tökezlersek üzerimize çullanırlar. Düşersek varlığımızı çürütürler. Devleti güçlü yapmalıyız. Anayasayı hakim kılmalıyız. Milli ve manevi değerlerimizin ortak paydasında buluşmalıyız. Yeni darbe, kriz, kaos, işgal planlarına karşı tedbir almalıyız. Siyasi kavgalarla geçirecek bir saniyemiz bile yoktur. Kutuplaşma girdabında kaybedecek bir değerimiz yoktur. Sistem tartışmalarıyla, fiili dağınıklıkla varacağımız bir yer de kalmamıştır. Aynı safta namaz kılıp, aynı kıbleye dönüp, aynı milletin evlatları olduğumuzu bilelim. Bilenmiş, bıçkın irademizle Türkiye'ye evet diyelim. Var mısınız? Evet tek milletiz, adımız Türk milletidir. Evet tek devletiz, adımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Evet tek vatanız, adımız Türk vatanıdır. Evet tek bayrağız, şerefimiz ay yıldızlı al bayraktır. Evet tek diliz, ortak gücümüz Türkçe'dir" ifadelerini kullandı.



KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI



MHP lideri, CHP Genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun anayasa değişikliğinden haberi bile olmadığını da dile getirerek, "Kılıçdaroğlu saçmalıyormuş, yalan yanlış konuşuyormuş, anayasayı açıp okumamış, maddeleri merak edip incelememiş, artık bırakalım milletimiz hükmü versin" diye konuştu.



FETÖ'YE NET MESAJ



Bahçeli'nin hedefinde MHP üzerinden hesaplar yapan FETÖ de vardı. MHP lideri, "Milliyetçi-Ülkücü Hareket üzerinde hesap yapıyorlarmış, FETÖ'cüler ve işbirlikçileri hayır çıkarsa şöyle olur böyle olur havasındaymış; ama bunlarla hesaplaşmak bizim işimizdir ve görevden kaçmayacağız. Yine bunları önümüze katacağız, yine bunların alayını birden büküp, heveslerini teker teker kursaklarına dizip, hepsini birden ezip geçeceğiz" dedi.



(İHA)