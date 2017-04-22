Milli Hentbolcular İstanbul'da Toplanacak

Azerbaycan'daki 4. İslami Dayanışma Oyunları'na katılacak A Milli Erkek Hentbol Takımı ve A Milli Kadın Hentbol Takımı, mayıs ayının ilk haftasında İstanbul'da toplanacak.



Başkent Bakü'de 12-22 Mayıs'ta düzenlenecek oyunlar öncesi A Milli Erkek Hentbol Takımı 2 Mayıs'ta bir araya gelerek 5 gün kamp yapacak. A Milli Kadın Hentbol Takımı ise 6 Mayıs'ta bir araya gelecek.



İki takım da 7 Mayıs Pazar günü Bakü'ye hareket edecek. Oyunlarda hentbol müsabakaları, 9-14 Mayıs'ta yapılacak.



Başantrenörlüğünü Serdar Eler'in yaptığı A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda yer alan sporcular şöyle:



Sevilay İmamoğlu Öcal, Derya Tınkaoğlu, Yasemin Şahin, Ümmügülsüm Bedel, Aslı İskit, Fatma Atalar, Yeliz Özel, Olha Vashchuk, Yeliz Yılmaz, Serpil İskenderoğlu, Beyza İrem Türkoğlu, Nurceren Akgün, Gonca Nahçıvanlı, Esra Öztürk.



İlker Şentürk'ün başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kadrosunda ise şu isimler yer alıyor:



Coşkun Göktepe, Taner Günay, Alp Eren Pektaş, Doruk Pehlivan, Tuğberk Çatkın, Baran Nalbantoğlu, Onur Ersin, Halil İbrahim Öztürk, Enes Gümüşok, Uğur Erceylan, Hüseyin Pamuk, Ramazan Döne, Gökhan Örnek, Çetin Çelik.