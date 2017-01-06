Milli Güreşçiler Karacabey'de Öğrencilerle Buluştu

Kırkpınar başpehlivanı Recep Kara, Dünya Üniversiteler Güreş Şampiyonu Salih Erinç ve güreşte dünya şampiyonluğu bulunan Savaş Yıldırım, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün daveti üzerine Karacabey'de sporcu öğrencilerle buluştu.



Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü ile beraber organize edilen program öncesi, Milli Güreşçiler Karacabey Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu ve Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ı makamından ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katılan güreşçilere öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi. Recep Kara, güreşte usta-çırak ilişkisinin önemine değinerek, "Osmanlı'nın, 655 yıldır Rumeli'ye seferleri esnasında ilk yapmış olduğu, Edirne'de gerçekleşen tarihi Kırkpınar güreşlerinde 2016 başpehlivanı oldum. Birkaç sene daha güreşip yaşım ilerlediği için tadında bırakacağım" dedi.



Kara, spora yatkın olan öğrencilere öğütlerde bulunarak, "Biz de sizin gibiydik. İsterseniz, inanırsanız, yapamayacağınız bir şey yok. Ağabeyiniz olarak sizlere nasihatim şudur, önünüze hedefler koyun. Hedefi olmayan, planı olmayan insanlar, planı olan insanların planlarına dahil olurlar" diye konuştu.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ayhan Sağlam ise, "Ülkemizin bu değerli yıldızlarını Karacabey'de ağırlamaktan dolayı son derece mutluyuz. Yoğun kamp programlarına rağmen davetimize icabet eden milli sporcularımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Yapılan söyleşinin ardından, milli sporcular öğrencilerin sorularını yanıtladı. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu. - BURSA