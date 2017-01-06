Milli Güreşçiler Karacabey'de

Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara, Dünya Üniversiteler Güreş Şampiyonu Salih Erinç, Milli güreşçi Savaş Yıldırım, Karacabey ilçesinde öğrencilerle buluştu.



Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün beraber organize ettiği program öncesi milli güreşçiler, Karacabey Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu ve Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ı makamında ziyaret etti.



Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yaptığımız çalışmalarla ilçenin sporda alt yapısını güçlendirmek için gençleri spora teşvik etmeye çalışıyoruz." dedi.



Ziyaret sonrası Başkan Özkan, milli sporculara Türk bayrağı ve Karacabey'i resmeden tablolardan hediye etti.



Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara daha sonra Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezinde düzenlenen programa katıldı.



Güreşte usta-çırak ilişkisinin önemine değinen Kara, "Osmanlı'nın, 655 yıldır Rumeli'ye seferleri esnasında ilk yapmış olduğu, Edirne de gerçekleşen tarihi Kırkpınar güreşlerinde 2016 başpehlivanı oldum. Birkaç sene daha güreşip yaşım ilerlediği için tadında bırakacağım." diye konuştu.



Spora yatkın olan öğrencilere öğütlerde bulunan Kara, "Biz de sizin gibiydik. İsterseniz inanırsanız, yapamayacağınız birşey yok. Ağabeyiniz olarak sizlere nasihatim şudur; önünüze hedefler koyun. Hedefi olmayan, planı olmayan insanlar, planı olan insanların planlarına dahil olurlar." dedi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü S. Ayhan Sağlam da öğrencilere, "Bir çoğunuz TEOG'da, YGS'de ve SBS'de inanılmaz bir yarış içerisine girerken eminim okulunuza minibüslerle servis araçlarıyla gidip geliyorsunuz. Stabil sabit birer nesil olmanızdan çok korkuyoruz. Teknolojiyi kendinizden uzaklaştırın. Spor yapın. Spor yaparken akademik kariyerinizi de çok rahatlıkla elde edebilirsiniz. Burada bulunan milli sporcularımız da hem spor yapıp, hem de gerçek anlamda meslek sahibi oldular. En güzel örnekleri bunlardır."



Yapılan söyleşinin ardından milli sporcular öğrencilerin sorularını yanıtladı.,



Program toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.