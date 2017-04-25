Milli Güreşçiler Avrupa'da Tarih Yazmaya Gidiyor

Dünyanın en iyi güreşçilerinin mindere çıkacağı Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Milli güreşçiler, 'Bayrak ve İstiklal' parolasıyla minderde tarih yazmaya çalışacak.



Sırbistan'ın Novi Sad kentinde 2-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Büyükler Avrupa Şampiyonası için geri sayım başladı. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'ndan sonra dünyanın en iyi güreşçilerinin sahne alacağı ilk organizasyon olma özelliğini taşıyan şampiyonada kıran kırana mücadeleler yaşanacak. 6 gün sürecek müsabakalarda Grekoromen, Serbest ve Kadınlar kategorisi maçlarında 8 sıklette mindere çıkılacak.



AYDIN: "BÜYÜK BAŞARILARLA ÜLKEMİZE DÖNECEĞİZ"



Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, bu şampiyonanın 2017 yılının en büyük turnuvalarından biri olduğuna dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti:



"2016 Rio Olimpiyat Oyunlarında sporcularımızla büyük bir başarı yakaladık. Şimdi önümüzde 2020 Tokyo var. O zamana kadar sporcularımızla bu şampiyonalarda büyük başarılar yakalayarak ülkemize döneceğiz. Avrupa Şampiyonası 2020 Tokyo Olimpiyatları kadrosunu belirleme açısından bizim için önem arz etmektedir. İnşallah büyük başarılar elde edeceğimizi umut ediyorum. Sporcularımızın Allah yardımcısı olsun."



Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan sporular ve kategorileri şu şekilde:



SERBEST TAKIM



57 kiloda Süleyman Atlı



61 kiloda Abdi Zurnacı



65 kiloda Mustafa Kaya



70 kiloda Yakup Gör



74 kiloda Soner Demirtaş



86 kiloda Selim Yaşar



97 kiloda Rıza Yıldırım



125 kiloda Taha Akgül



BAYANLAR TAKIM



48 kiloda Evin Demirhan



53 kiloda Fikriye Gök



55 kiloda Bediha Gün



58 kiloda Derya Bayhan



60 kiloda Gamze Nur Adakan



63 kiloda Hafize Şahin



69 kiloda Buse Tosun



75 kiloda Yasemin Adar



GREKOROMEN TAKIM



59 kiloda Hammet Rüstem



66 kiloda Atakan Yüksel



71 kiloda Murat Dağ



75 kiloda Emrah Kuş



80 kiloda Aslan Atem



85 kiloda Metehan Başar



98 kiloda Cenk İldem



130 kiloda Rıza Kayaalp



(İHA)