Milli Görüşçülerden Referandumda 'Evet' Oyu

Eski Devlet Bakanı Hasan Aksay ve bir grup eski milletvekili, basın toplantısıyla anayasa değişikliği halk oylamasında 'evet' oyu kullanacaklarını açıkladı.



Hasan Aksay ile Milli Nizam, Milli Selamet, Refah ve Fazilet partilerinde görev yapmış 99 eski milletvekili, yaptıkları basın toplantısında anayasa değişikliği referandum unda oylarının 'evet' olduğunu açıkladı. Milli Görüş partilerinde yer almış milletvekilleri adına konuşma yapan İsmail Alptekin, "Bizler Milli Görüş partilerinden seçilmiş milletvekilleri olarak 16 Nisan'da yapılacak olan referandum da 'evet' diyeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşen her türlü çalışmayı yapacağız" dedi. - ANKARA