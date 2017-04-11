Milli Gemi Tcg Heybeliada Polisleri Ağırladı

Foça Emniyet Müdürlüğünde görev yapan emniyet mensupları, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü kapsamında, Milli Gemi (MİLGEM) projesi kapsamında projelendirmesi ve tüm dizaynı Türk mühendislerce yapılmış TCG Heybeliada gemisini ziyaret etti.



Milli Gemi (MİLGEM) projesi kapsamında projelendirmesi ve tüm dizaynı Türk mühendislerce yapılmış, silah, mekanik ve elektronik sistemleri yüzde 80'i aşkın bir oranda yerli malzeme ile üretilmiş TCG Heybeliada gemisi, Foça Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polisleri ağırladı. Emniyet mensuplarını gemide ise TCG Heybeliada Komutanı Deniz Yarbay Murat Aktaş ve gemide görevli subay ve astsubaylarca karşıladı. Polisler gemiyi hayranlıkla gezerek, dünya denizlerinde bayrak dalgalandıran TCG Heybeliada hakkında bilgi aldı. Gemi içinde de ayrıca bir sunum yapılırken, polisler, Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Özden Yağcıoğlu'nun da katılımıyla öğle yemeği yedi.



Tuğamiral Özden Yağcıoğlu, 172. kuruluş yıl dönümününde emniyet mensuplarını ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirtti. Yağcıoğlu, "Anavatanda huzur ve güvenliğimiz için 24 saat görev yapan polislerimizle, mavi vatanda denizlerimizde görev yapan ilk milli gemimiz TCG Heybeliada'da buluşarak faaliyetler icra ettik" dedi.



Foça Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş da karada polis, jandarma, asker, denizde sahil güvenlik ve diğer deniz kuvvetleri unsurlarının aynı amaç için görev yaptıklarına dikkat çekti.



Ziyaret sonrası polislere gemi güvertesinde hatıra objeleri ve şapkalar hediye edildi. - İZMİR