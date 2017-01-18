Milli Eskrimci "En İyiler" Arasına Girmek İstiyor

MUSTAFA GÜNGÖR - Katar'da düzenlenen Büyükler Eskrim Grand Prix'sinde epe branşında ana tabloya kalan ilk Türk erkek sporcu olma başarısı gösteren Okan Karadeniz, bu ay Almanya'da yapılacak Dünya Kupası'nda da aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.



Mersin'de ailesinin desteğiyle 11 yaşında eskrime başlayan ve bugüne kadar birçok madalya kazanan Okan Karadeniz, kariyerinde yeni başarılar hedefliyor.



Uluslararası Eskrim Federasyonu tarafından Katar'da düzenlenen Büyükler Grand Prix'sinde epe branşında ana tabloya kalan ilk Türk erkek sporcu olan ve bu dalda en iyi 64 isim arasında yer alan 24 yaşındaki sporcu, bu ay Almanya'da yapılacak Dünya Kupası'nda da aynı başarıyı yakalamayı amaçlıyor.



"Olimpiyata kota almak için puan topluyoruz"



Okan Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2009'da milli takıma girdiğini, 8 yıldır da çok sayıda şampiyonaya katılarak dereceler elde ettiğini söyledi.



Eskrim sporunu 13 yıldır yaptığını anlatan milli sporcu, "Geçen yıl benim için çok parlak geçti. Üniversitemi Mersin'e aldıktan sonra rahatladım ve 23 yaş altı ile büyükler olmak üzere 2 Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde ettim. Aynı zamanda büyüklerde takım olarak şampiyonluğa ulaştık. Alanya'da yapılan açık turnuvada Türkiye ikincisi oldum. Balkan Şampiyonası'nda da ferdi de ikincilik elde ettim." şeklinde konuştu.



Katar'da düzenlenen Büyükler Grand Prix'sinde epe branşında ana tabloya kalan ilk Türk erkek sporcu olma başarısı gösterdiğini anımsatan Okan Karadeniz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Epe branşında en iyi 64 sporcu arasına adımı yazdırdım. Olimpiyata kota almak için puan topluyoruz. Bu ay Almanya'da yapılacak Dünya Kupası'na katılacağım. Almanya'da da ana tabloya kalmak istiyorum. Büyüklerde Türkiye'de klasman birincisiyim. Kolay kolay yenileceğimi düşünmüyorum."



Bu yıl antrenörlük belgesi aldığını ve yardımcı antrenör olarak küçük sporculara bilgilerini aktarmaya çalıştığını vurgulayan Okan Karadeniz, yetiştirdiği sporcuların daha iyi dereceler elde etmesi için gayret gösterdiğini sözlerine ekledi.