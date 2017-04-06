Milli Enerji ve Maden Politikası" Tanıtım Toplantısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, madenlerin ekonomiye çarpan etkisinin olduğunu belirterek, "Bugün Türkiye'de ürettiğimiz ham bakırın tonunu bin 250 dolara ihraç ederken, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) ana yüksek gerilim hatları için döşediği bakır tel kabloların ithali için ödediğimiz para 150 bin dolar. Bin 250 dolar nere, 150 bin dolar nere?" dedi.



"Milli Enerji ve Maden Politikası" tanıtım toplantısında madencilikte yeni dönemde öne çıkacak detayları anlatan Albayrak, Türkiye'nin madencilikte yeni bir dönemi başlatacağını ve bunun yerli kömür, kıymetli madenler, stratejik ve nadir madenler olmak üzere 4 unsurdan oluştuğunu söyledi.



Madenlerin ekonomiye çarpan etkisinin olduğunu ve bu duruma uluslararası raporlarda da dikkat çekildiğini aktaran Albayrak, "Ama bugün Türkiye'de ürettiğimiz ham bakırın tonunu bin 250 dolara ihraç ederken, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) ana yüksek gerilim hatları için döşediği bakır tel kabloların ithali için ödediğimiz para 150 bin dolar. Bin 250 dolar nere, 150 bin dolar nere? Bu çarpanın daha da üstünde, bire yedi, bire sekiz. Benzer modelle sadece sahanın geliştirilmesi değil saha geliştirilmesinin ötesinde onun işlenmesi, yan ürün - ana ürün teknolojisine dönüştürülmesiyle ilgili süreci de Bakanlık olarak işbirlikleri modelleri başta olmak üzere önünü açıp destek vereceğiz, çünkü şeytan ayrıntıda gizli. Ufacık bir ayrıntı, bakın kaç katı bir fark var. Biz bu ayrıntıları doğru yakalarsak bu noktaya erişmememiz için hiçbir sebep yok." şeklinde konuştu.



8 milyar dolarlık yatırım yapıldı



Öte yandan, Bakan Albayrak'ın toplantıda gerçekleştirdiği sunuma göre, son bir yılda enerji sektörüne 8 milyar dolarlık yatırım yapıldı ve elektrik kurulu gücüne 6 bin 500 megavatlık kapasite eklendi.



Enerji verimliliğinde yapılacak yasal düzenlemeler, piyasa mekanizmasının kurulması ve yatırım finansmanı konularında yapılacak çalışmalar çerçevesinde hazırlanacak yeni eylem planı ile 8,4 milyar dolar tasarruf sağlanabilecek.



Aynı zamanda, Albayrak'ın da toplantıda açıkladığı jeokimya haritası bu yıl tamamlanacak. Şimdiye kadar bu harita için her 25 kilometre kareden toplamda 55 bin 800 numune alındı, 52 bin 200 numune daha bu yıl alınarak değerlendirilecek.