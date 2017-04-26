Millî Emlak Gemlik'te Kalıyor

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Milli Emlak Servisi'nin kapatılmasından vazgeçildi.



Kaymakamlık makamına taşınan Milli Emlak Servisi'nin Gemlik'ten gitmesi konusu ile alakalı tartışmalara son noktayı Ak Parti İlçe Başkanı Zafer Işık koydu. Bursa Milletvekili İsmail Aydın'a teşekkür eden Zafer Işık, "Gemlik'te Mal Müdürlüğü bünyesinde bulunan Milli Emlak Servisi'nin Bursa'ya gidecek olması haklı olarak tepki topladı. Ak Parti Gemlik İlçe Teşkilatı olarak bunu duymamızın ardından çeşitli teşebbüslerde bulunduk, konuyu Ankara'ya ilettik. Milletvekilimiz İsmail Aydın da bu meseleyi yakından takip etti. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Gemlik adına önemli bir meseleyi çözdük. Gemlik gibi nüfusu yüksek olan ve hızla büyüyen ilçenin, bu derece önemli hedefleri varken, Milli Emlak Servisi gibi pek çok vatandaşın işinin düştüğü servis, Gemlik'ten alınamazdı" dedi.



Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ise Milli Emlak Servisi'ne ihtiyaç duyulması halinde personel desteği verebileceklerini ifade etti. - BURSA