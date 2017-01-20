Milli Eğitimden Öğrencilere Kitap ve Kıyafet Desteği

Saruhanlı ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Işık, Saruhanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonu'nda incelemelerde bulundu. Pansiyonda kalan öğrencilerle bir araya gelen Işık, onlarla sohbet ederek tavsiyelerde bulundu.



Öğrencilerin okuldaki ders durumlarıyla ilgili bilgi alan Saruhanlı ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Işık, okumanın hayat boyu devam ettiğini kendinden örnekler vererek anlattı. 62 öğrenci kapasiteli olan Saruhanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonu'nda şu anda 28 öğrencinin parasız yatılı olarak konaklıyor. Saruhanlı'nın özellikle merkeze uzak mahallelerinde bulunan ortaöğretim öğrencileri için böyle bir pansiyonun bulunmaz bir nimet olduğunu belirten Işık, yeni açılan bir pansiyon olduğu için bu yıl boş kalan kontenjanları diğer liselerde okuyan uzak mahallelerden gelen öğrencileri de pansiyona alarak değerlendirdiklerini belirtti. Ardından Pansiyonda Devlet Parasız Yatılı olarak kalan öğrencilere devletin gönderdiği kıyafet ve kırtasiye ödenekleriyle alınan kıyafet ve kitapları öğrencilere dağıttı. Öğrencilere, böyle nezih bir ortamda ücretsiz olarak kaldıklarını belirten Işık, kıyafet ve kırtasiye ücretleri de dahil olmak üzere Devletimizin kendileri için yaptığı bunca fedakarlığın karşılığını vermeleri nasihatinde bulunarak daha çok çalışmaları ve Vatana Millete hayırlı birer vatandaş ailelerine de hayırlı birer evlat olmaları için daha fazla gayret göstermeleri gerektiğini ifade etti. - MANİSA