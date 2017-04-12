Milli Eğitimden Emniyete Kutlama

Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar ve personeli, Emniyet Amirliğine ziyarette bulunarak, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümünü kutladı.



Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar ve okul müdürlei. Altınova İlçe Emniyet Amirliğine ziyarette bulundu. Eğitimciler Türk polis teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümünü kutladı. Sitar, Emniyet Amiri Abdullah Özaydın ve polis memurlarına çiçek verdi. - YALOVA