Milli Eğitim Şube Müdürlüğü'ne Atanan Ceylan ve Oruç Göreve Başladı

Mardin İl Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevine atanan Abdurrahman Ceylan ile Tekin Oruç görevlerine başladı.





Mardin Artuklu Üniversitesinde Nusaybin Meslek Yüksekokulu sekreteri olan Abdurrahman Ceylan ile Ömerli Meslek Yüksekokulunda, yüksekokul sekreteri olan Tekin Oruç, Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosuna asaleten atanarak görevlerine başladı.



Mardin Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri, göreve yeni başlayan şube müdürleri Oruç ile Ceylan'ı ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.



Mardin Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Kadir Üründü, her iki idareciyi de gerek eğitim alanında gerekse de sosyal alanlarda yaptıkları başarılı çalışmalarıyla tanıdıklarını kaydetti.



Aynı çalışmalarını daha geniş bir yelpazeye yayarak ve yeni görev yerlerinde de sürdürerek devam ettireceklerine inandıklarını belirten Üründü, "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.



İlde görev yapan basın mensupları da göreve başlayan şube müdürlerini ziyaret ederek, "hayırlı olsun" dileklerinde bulundu.