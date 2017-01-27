Milli Eğitim Müdürüne Yönelik Saldırının Faili Yakalandı

Aydın'da İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'ye yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren zanlı polis tarafından yakalandı.



Aydın Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'nin yara almadan kurtulduğu, makam şoförü Menderes Peker'in ise elinden yaralandığı silahlı saldırının ardından olay yerinden firar eden saldırgan Murat S'nin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.



Yapılan çalışmaların ardından saldırgan Murat S., polis ekipleri tarafından 2 saat sonra Ata Mahallesi'nde yakalandı. Aydın Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen saldırgan, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - AYDIN