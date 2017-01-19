Milli Eğitim Müdürü Yıldız'dan Yarı Yıl Tatili Mesajı

Erzurum Milli Eğitim İl Müdürü Ercan Yıldız, yarın başlayacak olan yarıyıl tatili öncesi bir mesaj yayınladı.



Yıldız mesajında şu ifadelere yer verdi; "Aydınlık yarınlarımızın umut ışıkları sevgili öğrencilerim. Sizleri geleceğe hazırlayacağımız 2016-2017 eğitim öğretim yılını yarılamış bulunmaktayız.



Amacımız; siz çocuklarımızı her anlamda donanımlı, okuyan okuduğunu yorumlayan, yorumladıklarını hayata geçiren bir nesil olarak geleceğe hazırlamak. Bunu yaparken tabi ki en büyük güvencemiz üzerinde emeği hakkı olan öğretmenlerimizdir.



Eğitim öğretim yılı yolculuğunun dinlenme molası olan yarıyıl tatilini amacına uygun bir şekilde dinlenerek ve mutlaka okuyarak geçirmenizi tavsiye ediyor, 2016-2017 eğitim öğretim yılının 1. Döneminin sizler, aileniz ve tüm maarif camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum." - ERZURUM