Milli Eğitim Müdürü Memiş'e Veda Yemeği

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcılığı görevine atanan Zülküf Memiş için veda yemeği düzenlendi.



Eceabat Sabancı Öğretmen Evi'nde düzenlenen yemeğe çevre ilçelerdeki ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.



Burada konuşan Memiş, yemeği düzenleyenlere teşekkür ederek bir kurum değişikliği neticesinde Tarihi Alan Başkan Yardımcısı görevine atandığını belirtti.



Memiş, "Eğitimden kazanımlarımızı tarihi alanın kanundan ve ilgili mevzuattan kaynaklı bize düşen görevleri başkanımız ve alan başkanımızda görevli bütün personelimizle birlikte en iyi şekilde hizmet etmeye çalışacağız." dedi.



Yemeğin sonunda Memiş'e plaket takdim edildi.