Milli Eğitim Müdürü Doğan'dan Okul Ziyaretleri

Çukurca İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, köy okullarını ziyaret etti.



İlçeye bağlı Çığlı Köyü Şehit Binbaşı Erdoğan Özdemir İlköğretim Okulu'nda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Doğan, sınıfları dolaşarak okulun eksikleriyle ilgili bilgiler aldı.



Beraberinde getirdiği oyuncakları da ana sınıfı öğrencilerine dağıtan Doğan, yaptığı açıklamada, imkanlar dahilinde okulları ziyaret ederek eksikleri yerinde tespit etmeye çalıştıklarını söyledi.



Öğretmenlerle yapılması gereken çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Doğan, böylece öğrencilerle sohbet etme ve taleplerini dinleme imkanı da bulduklarını ifade etti.



Doğan'a Türk Kızılayı Şube Başkanı Zeki Derin, İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Abdülkuddüs Tunç eşlik etti.