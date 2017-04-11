Milli Eğitim Müdürü Demirtaş'a Veda Yemeği

İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Demirtaş için veda yemeği düzenlendi.





Gaziantep İl Müdürlüğünde eğitim uzmanı olarak atanan Demirtaş için İslahiye Belediyesi Sosyal Tesislerinde veda yemeği verildi.



İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım, etkinlikte yaptığı konuşmada, hizmetlerinden dolayı Demirtaş'a teşekkür etti.



Demirtaş da etkinlikte görevini İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Mustafa Çetin'e devrederek. helallik istedi.



Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcıları İzzet Aytekin ve Ergin Mideoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş ile kamu kurumları ve okulların müdürleri katıldı.