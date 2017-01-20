Milli Eğitim Müdürü Altınsoy'dan Yarıyıl Tatili Mesajı

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy yarıyıl tatili dolayısıyla mesaj yayımladı.



Altınsoy mesajında,"2016- 2017 eğitim öğretim yılının ilk dönemine bugün yaklaşık 120 bin öğrencimiz ve 9 bin öğretmenimizle bir virgül koyacağız. İlk dönemin tamamlanması, yeni bir sürecin de başlangıcı anlamına taşımaktadır. İnanıyorum ki siz öğrencilerimiz ara tatil döneminde kendinizi muhasebe etme ve ikinci döneme daha güzel bir başlangıç yapma şansını yakalayacaksınız. Bu sayede derslerinize daha dinamik başlayacak ve gelecekteki hedefleriniz için daha azimli ve kararlı olacaksınız" ifadelerini kullandı.



Mesajında öğrencilere tavsiyelerde bulunan Altınsoy şunları kaydetti.



"Elbette bir insan üç beş rakamla ölçülemeyecek kadar değerlidir. Ancak alacağınız karneler, emekliliğinize biçilmiş birer karşılıktır. İşte bu sayede kendinizi değerlendirecek ve geleceğinizi daha güzel bir şekilde inşa edeceksiniz. Şunu da belirtmek gerekir ki notlarınız ne olursa olsun hepiniz bizim için ayrı bir değerdesiniz ve ülkemizin geleceğinde çok büyük önem arz etmez etmektesiniz."



Velileri de uyaran Altınsoy,"İki haftalık tatil döneminde sizlere büyük görevler düşmektedir. Lütfen yarıyıl tatilinde öğrencilere test çözme, özet çıkarma gibi tek tip alana yönlendiren ev ödevleri vermeyiniz. Bunun yerine öğrencilerimizin kendilerini tanımasına, geliştirmesine ve sosyalleşmesine katkı sağlayacak sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılımlarını teşvik ediniz. Bunun için de siz velilerimizden ve öğretmenlerimizden öğrencilerimizi kitap okuma, film izleme, müze ve tarihi mekan gezileri ile toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılma, dost, akraba ziyareti gibi faaliyetlere yönlendirmenizi özellikle istirham ediyorum" dedi. - SİVAS